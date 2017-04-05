Марианну Максимовскую не взяли работать в Сбербанк
Кандидатура известной журналистки и телеведущей Марианны Максимовской была отклонена правлением Сбербанка, передает РБК.
Ее персона рассматривалась на должность старшего вице-президента банка, курирующего маркетинг и коммуникации. До февраля 2017 года должность директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка занимала бывший главный редактор «РИА Новости» Светлана Миронюк.
Марианна Максимовская ранее вела информационные программы на НТВ, РЕН ТВ, ТВ-6, ТВС, но покинула телевидение в 2014 году, перейдя в группу «Михайлов и партнеры». Затем она стала вице-президентом по развитию группы «Новаком» — холдинговой компании, в состав которой входит агентство «Михайлов и партнеры».
Следующая новость В Госдуме рассмотрели идею запрета соцсетей для детей до 14 лет
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии