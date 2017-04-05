Марианну Максимовскую не взяли работать в Сбербанк

Кандидатура известной журналистки и телеведущей Марианны Максимовской была отклонена правлением Сбербанка, передает РБК.

Ее персона рассматривалась на должность старшего вице-президента банка, курирующего маркетинг и коммуникации. До февраля 2017 года должность директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка занимала бывший главный редактор «РИА Новости» Светлана Миронюк.

Марианна Максимовская ранее вела информационные программы на НТВ, РЕН ТВ, ТВ-6, ТВС, но покинула телевидение в 2014 году, перейдя в группу «Михайлов и партнеры». Затем она стала вице-президентом по развитию группы «Новаком» — холдинговой компании, в состав которой входит агентство «Михайлов и партнеры».