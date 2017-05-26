Марат Сафин станет советником по спорту

Российский теннисист Марат Сафин, добровольно сложивший депутатские полномочия, принял предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина стать его советником по вопросам спорта.

По словам экс-депутата, от такого предложения просто нельзя было отказаться.

Сафин также отметил, что готов продолжить сотрудничество с Госдумой на общественных началах.

25 мая Марат Сафин отказался от мандата по собственному желанию. Он являлся депутатом от партии «Единая Россия», сообщает «Интерфакс».