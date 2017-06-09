Марат Сафин назвал причины своего ухода из Госдумы
Российский теннисист Марат Сафин решил отказаться от депутатского мандата из-за включения в Международный зал теннисной славы.
По словам Сафина, реализация открывшихся в связи с этим перспектив для него предпочтительнее работы в Госдуме.
«Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально что-то одно. Совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там», - цитирует экс-парламентария ТАСС.
Сафин добавил, что доволен результатами своей депутатской деятельности, поскольку выполнял свою работу, не халтуря.
Полномочия Сафина были досрочно прекращены 7 июня по его собственному желанию.
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