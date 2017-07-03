Марадоне не доверят тренировать сборную РФ по футболу

Аргентинский футболист Диего Марадона не будет работать в качестве главного тренера сборной РФ по футболу, даже если получит российский паспорт.

По словам почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, назначение Марадоны на данный пост исключено. «Где бы он ни работал, он себя как тренер не проявил», - заявил Колосков в интервью НСН.

Что касается намерения Марадоны получить российское гражданство, то, по мнению Колоскова, аргентинец заявил об этом сгоряча.

«В принципе, ничего плохого в этом не вижу. Он приехал сюда не играть и не работать. Если его правильно использовать, он может быть послом чемпионат мира», - сказал собеседник издания.

Марадона приехал в Россию по приглашению общественного движения любителей футбола. В одном из интервью он заявил о готовности возглавить сборную России.