Мара Багдасарян задержана полицией за 16 нарушений ПДД
Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян была задержана сотрудниками полиции из-за 16 неоплаченных штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
По словам собеседника ТАСС, нарушительница была доставлена в отдел полиции, где ей вручили уведомление о необходимости явиться в судебный участок.
Багдасарян была задержана вечером 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что ее автомобиль был припаркован на тротуаре.
Мара Багдасарян является свидетелем по уголовному делу о нашумевших гонках на Gelandewagen. Кроме того, она считается виновницей ДТП со смертельным исходом, произошедшем на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.
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