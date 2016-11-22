Мара Багдасарян упросила судью не отправлять ее на исправительные работы

Одна из участниц «гонок на Gelandewagen» Мара Багдасарян попросила суд заменить удвоением штрафных сумм назначенных ей исправительных работ.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Татьяна Тельпис.

- Сегодня в мировом участке Савеловского суда продолжаются слушания по делу известной гонщицы Мары Багдасарян, которую задержали две недели назад за неправильную парковку. Потом у девушки обнаружилась масса неоплаченных штрафов, — сообщила журналист.

Корреспондент рассказала, что Маре назначили порядка 600 часов обязательных работ, 24 дня административного ареста и штраф в 105 тысяч рублей.

- На сегодня назначено еще десять заседаний. Сейчас рассмотрели только один штраф, по итогам которого судья назначил Маре двойное наказание рублем. За невыплату штрафа в две тысячи рублей гонщице придется платить четыре тысячи. Девушка очень просила судью не отправлять ее на обязательные работы, ссылаясь на плохое здоровье. Судья пошел ей навстречу. Теперь Мара должна заплатить в общей сложности почти 110 тысяч рублей, — добавила Тельпис.

Мара Багдасарян была участницей скандальных гонок на Gelandewagen». Молодые люди возвращались домой из ночного клуба и устроили гонки с четырьмя патрульными автомобилями. Происходящее они транслировали в Periscope.