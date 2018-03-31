Мара Багдасарян снова попалась за рулем без прав

Сотрудники московского ГИБДД в ночь на 31 марта задержали Мару Багдасарян, которая лишена прав пожизненно.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Москве. В ходе проверки документов женщина не представила инспекторам ДПС водительское удостоверение. Проверив базу данных, сотрудники ГИБДД установили, что Багдасарян не имеет права управления транспортным средством.

В отношении водителя составили административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Ранее Мара Багдасарян стала фигурантом дела о лихачах на Gelandewagen, а после этого не раз задерживалась за нарушение ПДД.