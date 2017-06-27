Мара Багдасарян решила попросить о помощи президента России
Скандально известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян попросит президента России Владимира Путина о помощи в ситуации с возбужденным в отношении нее административным делом.
«Сегодня суд повторно не принял материал от Федеральной службы судебных приставов. Завтра мы идем в приемную президента, чтоб он вмешался и разобрался в сложившейся ситуации», -- рассказал АГН «Москва» адвокат Багдасарян Давид Кемулария.
Ранее сообщалось, что мировой суд не принял дело в отношении Багдасарян и вернул его приставам для устранения недостатков. Перед этим она была задержана за уклонение от отбывания обязательных работ. К этому наказанию Багдасарян приговорили за многочисленные злостные нарушения правил дорожного движения.
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