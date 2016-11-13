Манюэль Вальс пообещал продлить режим ЧП во Франции

Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после серии терактов в Париже год назад, вероятно, будет продлен. Об этом рассказал глава французского правительства Манюэль Вальс.

Впервые режим ЧП был введен во Франции после серии нападений террористов в Париже 13 ноября прошлого года. Тогда погибли 130 человек. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевали, он действует до сих пор.

Президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине серии нападений группы боевиков в Париже, сообщает "Интерфакс".