Манюэль Вальс пообещал продлить режим ЧП во Франции
Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после серии терактов в Париже год назад, вероятно, будет продлен. Об этом рассказал глава французского правительства Манюэль Вальс.
Впервые режим ЧП был введен во Франции после серии нападений террористов в Париже 13 ноября прошлого года. Тогда погибли 130 человек. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевали, он действует до сих пор.
Президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине серии нападений группы боевиков в Париже, сообщает "Интерфакс".
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