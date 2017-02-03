Мантуров займет место Улюкаева в совете директоров «Газпрома»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров займет место экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки, в совете директоров и ревизионной комиссии «Газпрома», говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, в совет директоров «Газрома» также вошли председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков, министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Дмитрий Патрушев.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает «Федерал пресс».