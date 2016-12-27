Мантуров назвал сроки начала продаж алкоголя через интернет

Продажи алкогольной продукции посредством интернета могут начаться в 2018 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, ключевые разногласия в вопросах легализации интернет-торговли спиртными напитками разрешены, передает агентство «Экономика сегодня».

Министр добавил, что алкоголь в интернете будет продаваться на тех же условиях, что и в розничной торговле.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО