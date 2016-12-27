Мантуров назвал сроки начала продаж алкоголя через интернет

Продажи алкогольной продукции посредством интернета могут начаться в 2018 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, ключевые разногласия в вопросах легализации интернет-торговли спиртными напитками разрешены, передает агентство «Экономика сегодня».

Министр добавил, что алкоголь в интернете будет продаваться на тех же условиях, что и в розничной торговле.