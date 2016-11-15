Манифестацию протестующих военных в Брюсселе разогнали слезоточивым газом
Протестовавшие против повышения пенсионного возраста военнослужащие были разогнаны полицией Брюсселя с применением слезоточивого газа и водометов.
Колонна из восьми тысяч манифестантов намеревалась пройти к правительственным зданиям, в том числе к зданию бельгийского Министерства обороны. Участвовавшие в марше бросали в полицейских камни и различный мусор, что и спровоцировало стычки, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ.
Причиной недовольства военнослужащих стала реформа, предполагающая постепенное увеличение пенсионного возраста для армейцев с 56 лет до 63 лет к 2030 году, а также намерение правительства сократить социальные гарантии для военнослужащих.
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