Манифестацию протестующих военных в Брюсселе разогнали слезоточивым газом

Протестовавшие против повышения пенсионного возраста военнослужащие были разогнаны полицией Брюсселя с применением слезоточивого газа и водометов.

Колонна из восьми тысяч манифестантов намеревалась пройти к правительственным зданиям, в том числе к зданию бельгийского Министерства обороны. Участвовавшие в марше бросали в полицейских камни и различный мусор, что и спровоцировало стычки, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ.

Причиной недовольства военнослужащих стала реформа, предполагающая постепенное увеличение пенсионного возраста для армейцев с 56 лет до 63 лет к 2030 году, а также намерение правительства сократить социальные гарантии для военнослужащих.