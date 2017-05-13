На Манхэттене откроется первая русскоязычная школа

На Манхэттене появится первая государственная русскоязычная школа. Об этом сообщила президент Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина.

Она пояснила: «С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках. Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня - на английском языках». При этом классы будут комплектоваться из русскоязычных детей и англоязычных американцев.

Один из инициаторов данного проекта - Ольга Ильяшенко - рассказала ТАСС, что в сентябре этого года будут открыты два русскоязычных класса - подготовительный и первый. В таком классе обучается 24 человека - 12 русскоязычных и 12 англоязычных детей. После уроков для детей будет работать «продленка»: шахматы, музыка, рисование, хор.

Подобная школа существует в Нью-Йорке в районе Бруклин, где живет большая русскоязычная община, однако на сегодняшний день очередь в такую школу составляет более 400 человек.

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