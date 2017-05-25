В Манчестере найдена приготовленная для терактов взрывчатка

Полиция Манчестера во время проведения антитеррористической операции обнаружила тайник со взрывчаткой.

Правоохранители предположили, что ее планировалось использовать для будущих терактов. В пользу этого свидетельствует то, что одно из найденных самодельных взрывных устройств было полностью готово к применению, сообщает URA.RU со ссылкой на ФАН.

По делу о теракте на стадионе «Манчестер-Арена» задержаны семь человек. Британские СМИ утверждают, что в городе действовала целая группа террористов, готовивших ряд атак.