Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе в команду 31-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

Как пишет RT, сумма, которую клуб заплатил за трансфер игрока, не называется.

Руни начинал свою карьеру в составе «Эвертона» и впервые выступил за команду в 2002 году, когда ему было 16 лет. В 2004-м году футболист перешел в МЮ, с которым пять раз завоевывал титул чемпиона Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира. В январе Руни назвали лучшим бомбардиром за всю историю «красных дьяволов».

Ранее стало известно, что МЮ договорился о переходе в «Эвертон» Ромелу Лукаку.

Не менее знаменитым чемпионом в области воздухоплавания является российский путешественник Федор Конюхов, который летом прошлого года в ходе кругосветного полета на тепловом аэростате установил тройной мировой рекорд: по минимальному времени путешествия (268 часов 20 минут), максимальной дистанции перелета (35 168 км) и максимальной высоте полета (около 10,6 тысяч метров). В память об этом путешествии сохранилась рамка с фрагментом воздушного шара и личным автографом Конюхова.