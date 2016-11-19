«Манчестер Юнайтед» аннулировал билеты россиян на матч в Одессе

Российские болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» не смогут посетить матч Лиги Европы, где команда сыграет против украинской «Зари».

Матч должен состояться на стадионе «Черноморец» в Одессе 24 ноября, однако билеты, купленные российскими болельщиками, были аннулированы в связи с рекомендациями украинских властей.

- Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней , — цитирует РИА Новости сообщение, которое получили все российские болельщики «МЮ».