Мамиашвили предложил надевать на борцов намордники

Глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили высказался за то, чтобы надевать на борцов намордники.

Так он отреагировал на инцидент во время юношеских соревнований в Таллине. Россиянин Матвей Валдеев укусил за руку эстонского борца Макса Христюка, в результате чего был дисквалифицирован.

«Конечно, нельзя кусаться, а если руку или нос откусит, возбудят уголовное дело. Тайсон ухо откусил, ему ничего не было, но в России и законодательство другое», - сказал Мамиашвили в интервью НСН. По его словам, в таких ситуация спортсмены будут подвергаться дисциплинарным наказаниям, включая запрет на участие в соревнования.

В то же время Мамиашвили допустил, что инцидент в Таллине мог носить случайный характер.