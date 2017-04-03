Мамиашвили предложил надевать на борцов намордники
Глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили высказался за то, чтобы надевать на борцов намордники.
Так он отреагировал на инцидент во время юношеских соревнований в Таллине. Россиянин Матвей Валдеев укусил за руку эстонского борца Макса Христюка, в результате чего был дисквалифицирован.
«Конечно, нельзя кусаться, а если руку или нос откусит, возбудят уголовное дело. Тайсон ухо откусил, ему ничего не было, но в России и законодательство другое», - сказал Мамиашвили в интервью НСН. По его словам, в таких ситуация спортсмены будут подвергаться дисциплинарным наказаниям, включая запрет на участие в соревнования.
В то же время Мамиашвили допустил, что инцидент в Таллине мог носить случайный характер.
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