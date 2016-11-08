Малый и средний бизнес приняли участие в госзакупках на 1,4 трлн рублей

С начала работы Корпорации МСП в 2016 году российский малый и средний бизнес принял участие в тендерах на общую сумму более 1,4 триллиона рублей. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».

- Браверман (глава корпорации) дает такую цифру, ее нужно проверить, но тем не менее с момента, как мы запустились в этом году, уже свыше 1,4 триллиона рублей совершено тендерных закупок, в которых принимали участие малые и средние предприниматели, - цитирует «Интерфакс» выступление Шувалова на форуме «Сделано в России».

По словам первого заместителя правительства РФ, в расчет принимались государственные закупки не только министерств и ведомств, но и компаний с государственным участием.

- Корпорация сейчас вместе с «Интерфаксом» через систему СПАРК проверяет, насколько эта информация является адекватной, чтобы там не было взаимосвязей между компаниями. Вы знаете, компании, вроде, читаешь – разные, а на самом деле – одни и те же. Это все проверим, - уточнил Шувалов.

Новости по теме
Следующая новость ВС РФ отменил снятие судимости с экс-главкома сухопутных войск

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО