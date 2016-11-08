Малый и средний бизнес приняли участие в госзакупках на 1,4 трлн рублей

С начала работы Корпорации МСП в 2016 году российский малый и средний бизнес принял участие в тендерах на общую сумму более 1,4 триллиона рублей. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».

- Браверман (глава корпорации) дает такую цифру, ее нужно проверить, но тем не менее с момента, как мы запустились в этом году, уже свыше 1,4 триллиона рублей совершено тендерных закупок, в которых принимали участие малые и средние предприниматели, - цитирует «Интерфакс» выступление Шувалова на форуме «Сделано в России».

По словам первого заместителя правительства РФ, в расчет принимались государственные закупки не только министерств и ведомств, но и компаний с государственным участием.

- Корпорация сейчас вместе с «Интерфаксом» через систему СПАРК проверяет, насколько эта информация является адекватной, чтобы там не было взаимосвязей между компаниями. Вы знаете, компании, вроде, читаешь – разные, а на самом деле – одни и те же. Это все проверим, - уточнил Шувалов.