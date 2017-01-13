Малышко стал шестым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге, состоялась мужская спринтерская гонка на 10 километров. Лучший из россиян Дмитрий Малышко занял шестое место.

Первенствовал в спринте француз Мартен Фуркад, для которого эта победа стала уже восьмой в нынешнем сезоне. 18 секунд лидеру уступил австриец Юлиан Эберхард, третий результат показал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, - сообщает ТАСС.

Россияне в спринтерской гонке точной стрельбы не продемонстрировали. За исключением Малышко, все остальные вынуждены были пробежать штрафные круги. В итоге Малышко уступил Фуркаду 56,2 секунды, Евгений Гараничев занял 19-е место с отставанием в 1 минуту 25 секунд, Антон Бабиков и Антон Шипулин разделили 23-ю позицию (отставание - 1.27,6), Максим Цветков стал 31-м (отставание - 1.38,9; 1), Матвей Елисеев - 59-м (отставание - 2.18,9; 3).

В субботу, 14 января в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка.

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