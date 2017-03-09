На Мальте рухнула скала из сериала «Игра престолов»

Знаменитая 28-метровая скала названием «Лазурное окно» обрушилась на Мальте по неизвестным причинам.

По словам очевидцев, скала, занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, внезапно упала в море и подняла огромный фонтан брызг.

По словам министра Мальты по делам окружающей среды Хосе Эррера, власти острова ожидали, что когда-нибудь скала упадет, но спасти ее не представлялось возможным.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что «Лазурное окно» хорошо известно всем поклонникам сериала «Игра престолов».