На Мальте рухнула скала из сериала «Игра престолов»
Знаменитая 28-метровая скала названием «Лазурное окно» обрушилась на Мальте по неизвестным причинам.
По словам очевидцев, скала, занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, внезапно упала в море и подняла огромный фонтан брызг.
По словам министра Мальты по делам окружающей среды Хосе Эррера, власти острова ожидали, что когда-нибудь скала упадет, но спасти ее не представлялось возможным.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что «Лазурное окно» хорошо известно всем поклонникам сериала «Игра престолов».
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