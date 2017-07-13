Мальта легализовала однополые браки
Правительство Мальты легализовало однополые браки в стране.
В ходе голосования «за» легализацию однополых браков высказались 66 парламентариев, против нетрадиционных отношений высказался только один политик.
Согласно новому закону, слова «муж», «жена», «мать» и «отец» заменяются словом «супруги».
Мальта стала 24-й страной в мире, признавшей однополые браки.
В ходе предвыборной кампании премьер-министр Мальты Джозеф Мускат обещал в случае своей победы узаконить нетрадиционные союзы, сообщает «Федерал пресс».
Мальта - островное государство в Средиземном море. Население страны, по данным на 2015 год, составляет 429 344 человек.
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