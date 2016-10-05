Малоизвестная энергетическая компания нашла нефть на Аляске

Компания Caelus Energy обнаружила на Аляске крупное нефтяное месторождение. Организация заявила, что сырье найдено в 480 километрах от полярного круга.

Caelus Energy заявила, что месторождение сможет обеспечить добычу в 1,8-2,4 миллиарда баррелей нефти. Руководство компании отмечает, что разработать месторождение будет нелегко, сообщает ТАСС. Для этого понадобится построить трубопровод протяженностью 200 километров.

На Аляске заявили, что в условиях падения добычи нефти разработка арктического шельфа является особенно важной.

Между тем, 5 октября цена барреля нефти Brent составляет 51,34 доллара.