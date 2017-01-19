В Мали при взрыве в военном лагере погибли более 70 человек

В результате взрыва в военном лагере в Мали погибли 77 человек. Еще более 100 получили ранения.

Инцидент произошел в городе Гао на северо-востоке страны. Для совершения теракта, ответственность за который взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», был использован начиненный взрывчаткой автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил трехдневный траур. Российский лидера Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим, назвав теракт циничным преступлением, которое не имеет оправданий.

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