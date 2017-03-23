Маленькая девочка попалась на «похищении» шапочки Папы Римского

Маленькая девочка попыталась присвоить шапочку Папы Римского Франциска во время встречи понтифика с верующими.

Видео произошедшего опубликовал на своей странице в социальной сети житель Италии Маунтин Буторак. «Привел крестницу на встречу с Папой, а она похитила его шляпу»,- написал он.

На записи видно, как ребенок срывает с понтифика белый пилеолус (головной убор) во время благословления.

Сам папа Римский отреагировал на произошедшее с юмором, от души посмеявшись над курьезом, сообащет Ura.ru.