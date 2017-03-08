Малайзия напрямую обвинила Северную Корею в убийстве Ким Чен Нама
Глава правительства Малайзии Наджиб Тун Разак впервые напрямую обвинил власти КНДР в убийстве брата лидера страны Ким Чен Нама.
«То, с чем мы сталкиваемся сегодня – это результат их действий – убийства собственных граждан на территории Малайзии с использованием запрещенного химического оружия», - цитирует CNN заявление премьера.
В пресс-службе главы правительства Малайзии телеканалу подтвердили высказывание Разака.
Ранее СМИ сообщили о том, что в интернете появился видеоролик, в котором предполагаемый сын Ким Чен Нама говорит об убийстве его отца.
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