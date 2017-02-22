Малайзия не хочет сотрудничать с КНДР в расследовании дела Ким Чен Нама

Малайзия не намерена проводить совместное с Северной Кореей расследование смерти сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама.

«Мы можем контактировать с родственниками погибшего и без посольства Северной Кореи», - цитирует РИА «Новости» главу малазийской полиции Халида Абу Бакара со ссылкой на агентство Ренхап. В посольстве КНДР, в свою очередь, выразили недоверие расследованию малазийской полиции, предполагая наличие в нем политической составляющей.

Полиция Малайзии ожидает прибытия в страну родственников Ким Чен Нама для анализа ДНК. В ведомстве заверили, что им будет обеспечена надлежащая охрана.

Кроме того, Малайзия потребовала от КНДР выдачи четверых подозреваемых по делу Ким Чен Нама. Полиции известно, что они в настоящее время находятся в Пхеньяне.