Малайзия не хочет сотрудничать с КНДР в расследовании дела Ким Чен Нама
Малайзия не намерена проводить совместное с Северной Кореей расследование смерти сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама.
«Мы можем контактировать с родственниками погибшего и без посольства Северной Кореи», - цитирует РИА «Новости» главу малазийской полиции Халида Абу Бакара со ссылкой на агентство Ренхап. В посольстве КНДР, в свою очередь, выразили недоверие расследованию малазийской полиции, предполагая наличие в нем политической составляющей.
Полиция Малайзии ожидает прибытия в страну родственников Ким Чен Нама для анализа ДНК. В ведомстве заверили, что им будет обеспечена надлежащая охрана.
Кроме того, Малайзия потребовала от КНДР выдачи четверых подозреваемых по делу Ким Чен Нама. Полиции известно, что они в настоящее время находятся в Пхеньяне.
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