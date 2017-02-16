В Малайзии задержана вторая подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР

Полиция Малайзии задержала еще одну женщину, подозреваемую в причастности к убийству Ким Чен Нама.

У нее правоохранители обнаружили паспорт Южной Кореи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее была задержана обладательница вьетнамского паспорта, которая по мнению малазийских властей может быть связана преступлением. Кроме того, арестован таксист, предположительно подвозивший обеих женщин до аэропорта Куала-Лумпура, где скончался Ким Чен Нам.

По одной из версий, причиной смерти могли стать уколы отравленными иглами. Согласно другой, брату северокорейского лидера плеснули в лицо какой-то жидкостью.