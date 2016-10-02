В Малайзии одержал победу гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо
На соревнованиях Гран-при Малайзии - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" победил австралийский спортсмен Даниэль Риккьярдо, который входит в команду Red Bull.
В общем зачете Риккьярдо занимает третье место с 204 очками. Первым в рейтинге остается Нико Росберг из "Мерседеса", у которого 288 очков. Следующие соревнования пройдут в Японии с 7 октября.
Россиянин Даниил Квят финишировал в этом первенстве 14-м. У него произошло столкновение с датчанином Кевином Магнуссеном ("Рено"), сообщает ТАСС.
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