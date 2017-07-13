В Малайзии будут сечь розгами нарушителей законов шариата

Парламент малайзийского штата Келантан принял законопроект, согласно которому нарушители законов шариата будут подвергаться порке розгами.

За какие именно прегрешения будет применяться данный вид наказания, законодатели пока не определились. Однако по мнению издания The Independent, в их число точно войдут прелюбодеяние и употребление алкоголя.

Сечь преступников розгами будут как в тюрьме, так и публично. По словам представителя властей штата, это соответствует религиозным нормам.

Министр туризма и культуры Малайзии Назри Абдул Азиз считает, что нововведение не повлияет на турпоток в страну, поскольку штат Келантан мало привлекает иностранцев.