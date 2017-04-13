Малахов пригрозил компроматом депутатам Госдумы
Телеведущий Андрей Малахов предложил посвятить выпуск своей программы «Пусть говорят» компромату на парламентариев.
«А может, сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?» - цитирует URA.RU запись Малахова в Twitter.
Поводом для этого послужили нападки депутата Валерия Рашкина на «Первый канал» из-за программ с участием подвергшейся изнасилованию несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Некоторое время назад он сообщил, что получил ответ от Роскомнадзора, в котором ведомство пообещало административно воздействовать на «Первый канал».
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