Малахов пригрозил компроматом депутатам Госдумы

Телеведущий Андрей Малахов предложил посвятить выпуск своей программы «Пусть говорят» компромату на парламентариев.

«А может, сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?» - цитирует URA.RU запись Малахова в Twitter.

Поводом для этого послужили нападки депутата Валерия Рашкина на «Первый канал» из-за программ с участием подвергшейся изнасилованию несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Некоторое время назад он сообщил, что получил ответ от Роскомнадзора, в котором ведомство пообещало административно воздействовать на «Первый канал».