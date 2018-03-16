Максим Сурайкин на дебатах нарушил закон

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин пригласил на дебаты женщину, у которой другой кандидат в президенты – Павел Грудинин, якобы отобрал квартиру.

В Центризбиркоме инцидент назвали нарушением закона.

По словам член ЦИК Евгения Колюшина, Лидия Филькина не является доверенным лицом Сурайкина, поэтому она не могла присутствовать на дебатах.

«Это настолько очевидное нарушение: она только сейчас стала доверенным лицом», — сказал Колюшин, комментируя сложившуюся на дебатах ситуацию.

Кроме того, Сурайкин попытался подраться с доверенным лицом Грудинина на дебатах, однако соответствующей жалобы на него не поступало.

В ходе дебатов на телеканале «Россия-1» 15 Максим Сурайкин пригласил в студию Лидию Филькину, заявив, что она —экс-сотрудница совхоза имени Ленина. Женщина рассказала, что кандидат в президенты от КПРФ, глава совхоза Павел Грудинин оставил ее без квартиры. Выборы президента России пройдут 18 марта, сообщает «РИА Новости».