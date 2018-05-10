Максим Ликсутов оспорил данные о пробках «Яндекса»

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что баллы по оценке дорожной загруженности, которые выставляет сервис «Яндекса», не показательны.

Чиновник отмечает, что если в 2007 году оценка в 7 баллов соответствовала средней скорости в 20 км/ч, то сейчас — уже 22–23 км/ч.

Он отметил, что более правильную оценку по пробкам можно было бы выставить по средней скорости движения в навигаторе, а не по балльной системе.

Максим Ликсутов добавил, что для многих и автомобилистов и пассажиров городского транспорта и просто для людей этот показатель более понятен и очевиден, чем какие-то баллы.

Он заявил, что искать компромисс с сервисом «Яндекса» бесполезно, а в компании от комментариев после слов министра воздержались, передает РБК.

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