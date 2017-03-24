Максакову ждут в Гнесинке

Бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова, которая вместе с мужем, экс-парламентарием Денисом Воронковым уехала на Украину, может вернуться в Гнесинку, где она работала преподавателем песенного искусства, если захочет этого, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его мнению, Максакова является очень известным, одаренным человеком.

«Если она захочет работать и передавать свой опыт молодежи — пожалуйста», — цитирует life слова министра.

Он добавил, что в России хороших преподавателей не хватает и в Минкультуры РФ будут «только приветствовать», если человек хочет заниматься этим делом.

В феврале Максакова была уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных. В учебном заведении рассказали, что певице дважды направлялись телеграммы, которые остались без ответа. Поскольку Максакова с февраля так и не появилась на рабочем месте, был составлен соответствующий акт. Певица уволена на основании положений трудового законодательства России.

Вороненков и Максакова сбежали на Украину, получив местное гражданство. Некоторое время назад стало известно, что Вороненков дал показания украинской прокуратуре по делу экс-президента Виктора Януковича. 23 марта экс-депутат был убит в центре Киева.

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