Максакова представит Украину на «Евровидении-2018»

Оперная певица, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», а также вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова представит Украину на «Евровидении» в 2018 году, заявил продюсер Иосиф Пригожин, сославшись на свои источники.

Однако пояснить свои слова или рассказать больше подробностей Пригожин отказался, заявив, что эта информация получена им от неназванных источников.

Мария Максакова была также замечена среди гостей музыкального конкурса «Евровидение 2017», прошедшего в минувшие выходные в Киеве. По данным СМИ, певица была очень приветлива и все время аплодировала конкурсантам.

По итогам зрительского голосования победу одержал португалец Сальвадор Собрал. Второе место занял 17-летний москвич Кристиан Костов, представлявший на конкурсе Болгарию, сообщает «Федерал пресс».

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший вместе с семьей на Украину после возбуждения против него уголовного дела в России, был убит 23 марта этого года в Киеве.