Максакова назвала Вороненкова настоящим праведником

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину, Мария Максакова назвала погибшего супруга «ангелоподобным воином света».

По ее мнению, Вороненков был «настоящим праведником», которого «Господь избрал для такой миссии».

Максакова также сообщила, божественную сущность Вороненкова она разглядела с первых разговоров и встреч.

Кроме того, находясь у могилы мужа на Зверинецком кладбище в Киеве, она заявила, что пока не готова уехать из города, так как чувствует, что душа покойного рядом.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший вместе с семьей на Украину после возбуждения против него уголовного дела в России, был убит 23 марта этого года в Киеве. Киллер в перестрелке с охранником был тяжело ранен, после чего скончался в больнице, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на украинские СМИ.