Максакова готова добиваться признания невиновности Вороненкова в российском суде

Адвокат убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Андрей Гривцов заявил, что вдова политика оперная певица Мария Максакова намерена добиваться в суде признания своего супруга невиновным по предъявляемым ему в России обвинениям.

- Следствие может закрыть дело Вороненкова в связи с отсутствием состава преступления, в противном случае, насколько мне известно, вдова намерена идти до конца и добиваться заочного суда, - цитирует Гривцова ТАСС.

По словам правозащитника Вороненков виновным себя не признавал, но и в Россию возвращаться не собирался, поскольку постоянно получал угрозы.

- Я официально опровергаю, что Вороненков собирался вернуться в Россию, признав вину, - заявил Гривцов.

Ранее, 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, объявленного в международный розыск по обвинению в организации мошенничества в особо крупных размерах. В то же время согласно закону следствие не может прекратить дело в отношении обвиняемого в связи с его смертью без согласия родственников.