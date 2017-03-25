Максакова дала первое интервью после убийства мужа

Жена убитого 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова дала первое интервью после смерти супруга.

В беседе с корреспондентом издания Meduza она не высказывала предположений о том, кто мог стоять за убийством Вороненкова: «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил».

Она сообщила, что после произошедшего ее охрана усилилась: «Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке».

Максакова заявила, что продолжит заниматься общим сыном, которому 11 месяцев. Она добавила: «Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно».

Бывший депутат Госдумы был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в него, когда тот вышел из гостиницы «Премьер Палас».

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