Макрон и Ле Пен вышли в лидеры на президентских выборах во Франции
Бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют на выборах в президенты Франции.
Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные exit poll. По их информации, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%. Далее следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%.
Работа избирательных участков во Франции завершится в 20:00 по Москве.
В стране запрещены публикации предварительных результатов выборов до закрытия последнего участка для голосования. Нарушение этого правила влечет штраф в размере 75 тыс. евро.
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