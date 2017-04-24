Макрон стал лидером первого тура выборов президента Франции

Победителем первого тура президентских выборов, прошедших накануне во Франции, стал экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 23,75 процентов голосов избирателей.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 21,53 процента голосов граждан, принявших участие в голосовании.

После оглашения первых итогов, Ле Пен заявила, что она и ее сторонники преодолели первый этап пути к Елисейскому дворцу. По ее словам, во втором туре она будет «народным кандидатом».

Лидер правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занимает третье место, получив 19,91 процента голосов.

После оглашения результатов первого тура выборов на площади Бастилии собрались около 300 протестующих. Вначале демонстрация под лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон!» проходила мирно, но затем начались столкновения с полицией, сообщает «ТВ Центр».

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

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