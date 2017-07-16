Макрон рассказал о первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Россия и Франция решают вопрос по предотвращению кибератак.

Он рассказал, что в ходе первого телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным Макрон обсуждал вмешательство российской стороны в выборы французского президента.

Макрон сказал своему российскому коллеге: «Эти чувствительные вопросы не должны создавать помехи для наших двухсторонних отношений. Важно создать протокол для предотвращения компьютерных взломов в будущем. Мы над этим работаем».

Как пишет RT, Макрон отметил важность обмена информацией между официальными органами двух стран.

Ранее руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар сообщил, что следов вмешательства российских хакеров в избирательную кампанию Макрона не выявлено.