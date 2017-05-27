Макрон проведет с Россией требовательный диалог по Украине
Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что проведет с Россией требовательный диалог по украинскому вопросу.
Он сказал: «У меня будет требовательный диалог с Россией (по украинскому вопросу)... Важно поговорить с Россией по многим международным темам, в том числе по сирийскому вопросу».
Как пишет Газета.ru со ссылкой на французский телеканал LCI, члены «Большой семерки» признали значимость России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса.
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