Макрон проведет с Россией требовательный диалог по Украине

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что проведет с Россией требовательный диалог по украинскому вопросу.

Он сказал: «У меня будет требовательный диалог с Россией (по украинскому вопросу)... Важно поговорить с Россией по многим международным темам, в том числе по сирийскому вопросу».

Как пишет Газета.ru со ссылкой на французский телеканал LCI, члены «Большой семерки» признали значимость России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса.

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