Макрон официально вступил в должность главы Франции

Лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон, победивший во втором туре выборов президента Франции, официально вступил в новую должность.

14 мая в Елисейском дворце прошла церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону. Прежний президент Франции провел с новым главой страны двухчасовые переговоры, после чего покинул резиденцию президента, пишет РИА Новости.

Свою первую официальную речь новый президент начал со следующих слов: «Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции».

7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого Макрон набрал 66,1% голосов, а его конкурент от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,3%.

Новости по теме
Теги:
Места: Франция
События: политика
Следующая новость В столице началась акция протеста против сноса пятиэтажек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО