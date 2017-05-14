Макрон официально вступил в должность главы Франции

Лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон, победивший во втором туре выборов президента Франции, официально вступил в новую должность.

14 мая в Елисейском дворце прошла церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону. Прежний президент Франции провел с новым главой страны двухчасовые переговоры, после чего покинул резиденцию президента, пишет РИА Новости.

Свою первую официальную речь новый президент начал со следующих слов: «Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции».

7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого Макрон набрал 66,1% голосов, а его конкурент от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,3%.