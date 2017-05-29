Макрон обвинил Sputnik и RT в лживой пропаганде

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил российское информагентство Sputnik и телеканал RT в распространении лжи с целью оказать влияние на исход президентских выборов во Франции.

По его словам, Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании. Макрон также заявил, что российские СМИ распространяли ложь о нем и о проводимой им президентской кампании.

«Именно поэтому мною было принято решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб», - сказал Макрон, добавив, что Sputnik, и RT вели себя не как органы прессы и журналисты, а как органы оказания лживой пропаганды. Об этом сообщает ТАСС.