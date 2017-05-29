Макрон обсудил с Путиным борьбу с «Исламским государством»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным затронул сирийский вопрос, а также борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

«Мы обсудили, в частности, Сирию, я напомнил каковы наши приоритеты и мы решили пойти этим путем, по крайней мере я этого желаю, в ближайшие недели», — цитирует «РИА Новости» слова Макрона.

Он также отметил, что безусловным приоритетом Франции в Сирии является борьба с терроризмом, подчеркнув, что кроме работы в рамках коалиции хотелось бы укрепить партнерство с Россией.

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