Макрон обсудил с Путиным борьбу с «Исламским государством»
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным затронул сирийский вопрос, а также борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
«Мы обсудили, в частности, Сирию, я напомнил каковы наши приоритеты и мы решили пойти этим путем, по крайней мере я этого желаю, в ближайшие недели», — цитирует «РИА Новости» слова Макрона.
Он также отметил, что безусловным приоритетом Франции в Сирии является борьба с терроризмом, подчеркнув, что кроме работы в рамках коалиции хотелось бы укрепить партнерство с Россией.
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