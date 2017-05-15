Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Новым главой кабинета министров Франции стал правоцентрист и мэр города Гавр Эдуар Филипп, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Филипп сменил на посту премьер-министра Бернара Казнева, который ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.

Новый премьер должен за два дня подготовить список 15 новых министров.

На прошедших 7 мая президентских выборах во Франции уверенную победу одержал Эммануэль Макрон. Его соперницей по президентской гонке была Марин Ле Пен, сообщает «ТВ Центр».