Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Новым главой кабинета министров Франции стал правоцентрист и мэр города Гавр Эдуар Филипп, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Филипп сменил на посту премьер-министра Бернара Казнева, который ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.
Новый премьер должен за два дня подготовить список 15 новых министров.
На прошедших 7 мая президентских выборах во Франции уверенную победу одержал Эммануэль Макрон. Его соперницей по президентской гонке была Марин Ле Пен, сообщает «ТВ Центр».
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