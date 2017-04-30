Макмастер заявил о возможных перспективах сотрудничества России и США

Помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о возможных перспективах сотрудничества США и России «в ключевых областях».

РИА Новости цитирует Макмастера: «Мы можем немного изменить отношения, тогда появятся перспективы для сотрудничества в ключевых сферах, где есть совпадение (интересов)».

Он подчеркнул, что за первые 100 дней правления Трампа отношения с Россией не изменились. Макмастер добавил: «Не думаю, что они стали хуже или лучше».