Макмастер заявил о возможных перспективах сотрудничества России и США
Помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о возможных перспективах сотрудничества США и России «в ключевых областях».
РИА Новости цитирует Макмастера: «Мы можем немного изменить отношения, тогда появятся перспективы для сотрудничества в ключевых сферах, где есть совпадение (интересов)».
Он подчеркнул, что за первые 100 дней правления Трампа отношения с Россией не изменились. Макмастер добавил: «Не думаю, что они стали хуже или лучше».
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