Макларен заявил о беспрецедентных масштабах сокрытия применения допинга в России

В докладе председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена утверждается, что сокрытие допинга в России приобрело беспрецедентные масштабы.

- Ситуация острая, но картина еще не полная. У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать, – цитирует ТАСС выступление Макларена на пресс-конференции в Лондоне.

Глава комиссии WADA заявил, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. По его данным, на Олимпиаде-2012 в Лондоне 15 из 78 российских медалистов принимали запрещенные препараты.

Кроме того, допинг был обнаружен в пробах четырех российских легкоатлетов на чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве.

Положительные тесты на допинг сдали также шесть призеров Паралимпиады в Сочи, которые в общей сложности выиграли на Играх-2014 21 медаль.

Макларен также утверждает, что ампулы с пробами 12 медалистов зимней Олимпиады в Сочи оказались поврежденными, со следами вскрытия, а в пробах двух членов сборной России по хоккею обнаружена мужская ДНК.

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