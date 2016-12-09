Макларен снова обвинил ФСБ в подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен в очередной раз выступил с утверждением, что сотрудники ФСБ России принимали участие в подмене допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи.

- После Сочи подмена проб не происходила в московской лаборатории на ежедневной основе. Примерно каждый месяц «волшебники», известные как подразделение сотрудников ФСБ, занимающиеся снятием крышек, могли быть привлечены в лабораторию для снятия крышек проб «Б», которые нужно было заменить, - цитирует ТАСС выступление Макларена на пресс-конференции в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Лондоне Макларен зачитывает вторую часть своего доклада о нарушениях антидопинговых правил в России. Первая часть была обнародована в июле 2016 года.

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Места: Россия
Организации: ФСБ
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