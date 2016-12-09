Макларен похвалил Россию за предпринятые после его первого доклада шаги
Выступая на пресс-конференции в Лондоне, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что после публикации первой части его доклада Россия предприняла ряд успешных шагов в борьбе против допинга.
- Я думаю, что они сделали много положительных шагов, - цитирует Макларена «Интерфакс».
По словам канадского юриста, в России были отстранены от работы чиновники, ставшие фигурантами его расследования, проводятся проверки.
- Я думаю, они пытаются измениться, - добавил глава комиссии WADA.
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