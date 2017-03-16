Макларен отказался от утверждения о государственной поддержке допинга в России

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен признал, что при анализе ситуации с применением допинга российскими спортсменами допустил ряд принципиальных ошибок, которые в настоящий момент пытается исправить. Об этом журналистам рассказал руководитель независимой общественной антидопинговой комиссии России Виталий Смирнов.

- Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу, три часа, по его инициативе, она была в Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии в создании системы поощрения допинга в российском спорте. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет, - цитирует Смирнова «Интерфакс».

- Когда возник вопрос о том, чтобы признать доклад Макларена, ситуация возникла такая - не все сходится в этом докладе, - уточнил почетный президент Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что на основании данных, представленных Маклареном, десятки российских спортсменов были отстранены от соревнований. В частности, Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вынуждены были пропустить легкоатлеты, а затем к стартам не были допущены российские паралимпийцы.